наверх
09.08.201715:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожской области при взрыве погиб семилетний ребенок

    Тема:

    Рост криминала в Украине (486)

    (обновлено: )14401
    По данным полиции Запорожской области, семилетний мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках при попытке его разобрать. Открыто уголовное производство.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Ребенок погиб в результате взрыва неустановленного предмета в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Спиридонов: громкий криминал прямо бьет по легитимности власти

    По данным полиции, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках при попытке его разобрать.

    "В Каменско-Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета погиб семилетний мальчик", — говорится в сообщении.

    Полиция завела дело по признакам статьи "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

    По данным агентства УНИАН, в руках у ребенка взорвалась граната Ф-1.

    Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина с гранатами угрожал подорвать больницу. Также сообщалось, что в Киевской области экс-боец АТО угрожал женщине гранатой.

    Читайте также: Золотарев: ситуация с криминалом в Украине уже хуже, чем в лихие 90-тые

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае