В Запорожской области при взрыве погиб семилетний ребенок

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Ребенок погиб в результате взрыва неустановленного предмета в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках при попытке его разобрать.

"В Каменско-Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета погиб семилетний мальчик", — говорится в сообщении.

Полиция завела дело по признакам статьи "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

По данным агентства УНИАН, в руках у ребенка взорвалась граната Ф-1.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина с гранатами угрожал подорвать больницу. Также сообщалось, что в Киевской области экс-боец АТО угрожал женщине гранатой.

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