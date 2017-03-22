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    Общество

    Супруга Колесниченко попросила лишить его родительских прав

    (обновлено: )202
    В издании Кабмина "Урядовый курьер" опубликована повестка в Дарницкий райсуд Киева по иску супруги Колесниченко в интересах малолетнего ребенка Всеволода Колесниченко.
    Вадим Колесниченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Супруга бывшего народного депутата Партии регионов Вадима Колесниченко Лидия Македон добивается через суд лишения экс-"регионала" родительских прав.

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    Так, в издании Кабмина "Урядовый курьер" опубликована повестка в Дарницкий райсуд Киева по иску супруги Колесниченко в интересах малолетнего ребенка Всеволода Колесниченко.

    В тексте вызова в суд указывается, что дело касается лишения родительских прав, а Колесниченко уведомлен о времени и месте рассмотрения дела.

    Заседание анонсировано на 19 апреля.

    Ранее суд дал согласие на объявление в розыск Колесниченко, который вместе с экс-руководством главка киевской милиции и спецподразделения "Беркут" проходит по уголовному делу о применении силы к посетителям фотовыставки, посвященной "Волынской резне", во время ее открытия в 2010 году.

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