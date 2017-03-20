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    Фотоленты

    Экс-"регионал" Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис"

    (обновлено: )77
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Презентация ребрендинга телеканала Тонис

    Бывший член "Партии регионов" Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис". Об этом он объявил в понедельник на брифинге, посвященном ребрендингу вещателя.

    "На сегодняшний день я владею 9,5% телеканала, всё остальное — в собственности телеканала, — сказал Макеенко. — Это будет стопроцентно проукраинский канал".

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    Украинизация голубых экранов: в соцсетях обсудили квоты на ТВ

    Экс-нардеп опроверг какую-либо причастность окружения президента Украины к покупке телеканала. Ранее СМИ сообщали, что Макеенко собирается приобрести "Тонис" якобы в интересах приближенных к Петру Порошенко людей.

    "Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было", — отметил он, добавив, что потраченные на покупку акций деньги — из его семейного бюджета.

    Присутствовавшие на брифинге известные тележурналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский и шоумэн Илья Ноябрев сообщили, что будут работать на телеканале "Тонис".

    Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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