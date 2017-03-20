Экс-"регионал" Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис"

Бывший член "Партии регионов" Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис". Об этом он объявил в понедельник на брифинге, посвященном ребрендингу вещателя.

"На сегодняшний день я владею 9,5% телеканала, всё остальное — в собственности телеканала, — сказал Макеенко. — Это будет стопроцентно проукраинский канал".

Экс-нардеп опроверг какую-либо причастность окружения президента Украины к покупке телеканала. Ранее СМИ сообщали, что Макеенко собирается приобрести "Тонис" якобы в интересах приближенных к Петру Порошенко людей.

"Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было", — отметил он, добавив, что потраченные на покупку акций деньги — из его семейного бюджета.

Присутствовавшие на брифинге известные тележурналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский и шоумэн Илья Ноябрев сообщили, что будут работать на телеканале "Тонис".

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.