Волнения напрасны: менять права на новые водители не обязаны – эксперт

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Осенью этого года в Украине должно завершиться внедрение директив ЕС, касающихся водительских прав. После этого все водители должны будут поменять удостоверение и получить нового образца, которое будет действовать в странах Европы.

В сервисном центре МВД объясняют, что не нужно будет заново сдавать правила дорожного движения, чтобы получить новое удостоверение. Необходимо будет только пройти медосмотр и подтвердить состояние своего здоровья. Стоимость новых водительских прав составит около 200 гривен. Также в них могут быть установлены микрочипы, что обезопасит от подделок.

Придется ли украинским водителям принудительно менять удостоверения, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил автоюрист Владимир Караваев.

"На самом деле, кто-то из средств массовой информации просто вбросил эту новость, мягко говоря, устаревшую. Этот вопрос действительно обсуждался пару месяцев назад, уже было разъяснение и того же главного руководителя сервисного центра…Однозначно было сказано, что никто не будет обязывать водителей менять свои водительские удостоверения. Это дело — чисто добровольное. И эти волнения, которые сейчас пошли, они — напрасны, и поводов волноваться для водителей — нет", — заверил эксперт.