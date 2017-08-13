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13.08.201713:07
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    Общество

    Волнения напрасны: менять права на новые водители не обязаны – эксперт

    (обновлено: )21501
    Автоюрист Владимир Караваев в эфире «ГС» отметил, что резонанс вокруг водительских удостоверений нового образца, подогреваемый СМИ, не имеет под собой оснований.
    Машины в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Осенью этого года в Украине должно завершиться внедрение директив ЕС, касающихся водительских прав. После этого все водители должны будут поменять удостоверение и получить нового образца, которое будет действовать в странах Европы.

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    В сервисном центре МВД объясняют, что не нужно будет заново сдавать правила дорожного движения, чтобы получить новое удостоверение. Необходимо будет только пройти медосмотр и подтвердить состояние своего здоровья. Стоимость новых водительских прав составит около 200 гривен. Также в них могут быть установлены микрочипы, что обезопасит от подделок.

    Придется ли украинским водителям принудительно менять удостоверения, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил автоюрист Владимир Караваев.

    "На самом деле, кто-то из средств массовой информации просто вбросил эту новость, мягко говоря, устаревшую. Этот вопрос действительно обсуждался пару месяцев назад, уже было разъяснение и того же главного руководителя сервисного центра…Однозначно было сказано, что никто не будет обязывать водителей менять свои водительские удостоверения. Это дело — чисто добровольное. И эти волнения, которые сейчас пошли, они — напрасны, и поводов волноваться для водителей — нет", — заверил эксперт.

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