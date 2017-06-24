Официальные пассажирские перевозчики будут ездить на желтых номерах

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Официальных пассажирских перевозчиков планируют перевести на желтые номерные знаки с сентября этого года, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Укрінформ.

"У нас совместно с МВД разработан комплекс по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками в сегменте того, что маршрутные такси и такси — легковые автомобили мы будем переводить на совершенно другой вариант работы, который позволит Нацполиции и Укртранбезпеци идентифицировать или это официальный перевозчик, или это нелегал", — сообщил Лавренюк.

"Мы разрабатываем документы, по которым на автомобили всех официальных легальных перевозчиков, имеющих соответствующие сертификаты и право перевозить пассажиров, будут поставлены желтые номерные знак", — добавил он.

По словам заместителя министра, желтый номерной знак будет свидетельствовать о том, что перевозчик несет ответственность за безопасность пассажира.

Как сообщалось ранее, Киевский метрополитен анонсировал открытие двух новых станций метро на Виноградаре до конца 2019 года. Как заявил глава предприятия Виктор Брагинский, речь идет о станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". В этом году заканчивается проектирование.