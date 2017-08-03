МВД: автомобили на иностранных номерах чаще используются для преступлений

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. По наблюдениям правоохранителей, автомобили на иностранных номерах все чаще используют для совершения преступлений, заявил спикер МВД Артем Шевченко в комментарии DW. Их просто бросают после совершения преступления, и найти, кто был за рулем, крайне трудно. По его словам, водители машин на еврономерах часто нарушают ПДД.

"Очень часто водители на таких авто не придерживаются правил дорожного движения, демонстрируют дерзкий стиль вождения, что может привести ДТП. В случае аварии они могут просто бросить авто и скрыться с места происшествия", — отметил Шевченко.

В статье утверждается, что в Украине около 600 тысяч автомобилей ездят на литовских, польских и других номерах. Такие автомобили везут прежде всего из Германии, фиктивно оформляют в Литве, из которой потом перегоняют в Украину.

Покупатель такой машины по закону должен на протяжении 10 дней снова вывезти ее за пределы страны. За нарушение этого срока полагается штраф до 8500 гривен. Однако в МВД отмечают, что не имеют полномочий останавливать водителей таких авто для проверки.

"У нас нет полномочий останавливать авто для проверки соблюдения таможенных процедур и доступа к базе данных Государственной фискальной службы. Только иностранные номера на авто — не основание останавливать водителей", — сообщил Шевченко.

Согласно статье 485 Таможенного кодекса Украины, уклонение от уплаты таможенных платежей наказывается штрафом в 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. До сих пор Государственная фискальная служба Украины лишь в единичных случаях добилась применения этой санкции. В частности, в мае Высший административный суд Украины принял решение о взыскании такого штрафа с владельца авто на литовских номерах. Это решение, впрочем, не является обязательным для всех субъектов властных полномочий и не должно учитываться другими судами общей юрисдикции.

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