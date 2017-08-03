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    МВД: автомобили на иностранных номерах чаще используются для преступлений

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    В Украине около 600 тысяч автомобилей ездят на литовских, польских и других номерах. Такие автомобили везут прежде всего из Германии, фиктивно оформляют в Литве, из которой потом перегоняют в Украину.
    Национальная полиция
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. По наблюдениям правоохранителей, автомобили на иностранных номерах все чаще используют для совершения преступлений, заявил спикер МВД Артем Шевченко в комментарии DW. Их просто бросают после совершения преступления, и найти, кто был за рулем, крайне трудно. По его словам, водители машин на еврономерах часто нарушают ПДД.

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    "Очень часто водители на таких авто не придерживаются правил дорожного движения, демонстрируют дерзкий стиль вождения, что может привести ДТП. В случае аварии они могут просто бросить авто и скрыться с места происшествия", — отметил Шевченко.

    В статье утверждается, что в Украине около 600 тысяч автомобилей ездят на литовских, польских и других номерах. Такие автомобили везут прежде всего из Германии, фиктивно оформляют в Литве, из которой потом перегоняют в Украину.

    Покупатель такой машины по закону должен на протяжении 10 дней снова вывезти ее за пределы страны. За нарушение этого срока полагается штраф до 8500 гривен. Однако в МВД отмечают, что не имеют полномочий останавливать водителей таких авто для проверки.

    "У нас нет полномочий останавливать авто для проверки соблюдения таможенных процедур и доступа к базе данных Государственной фискальной службы. Только иностранные номера на авто — не основание останавливать водителей", — сообщил Шевченко.

    Согласно статье 485 Таможенного кодекса Украины, уклонение от уплаты таможенных платежей наказывается штрафом в 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. До сих пор Государственная фискальная служба Украины лишь в единичных случаях добилась применения этой санкции. В частности, в мае Высший административный суд Украины принял решение о взыскании такого штрафа с владельца авто на литовских номерах. Это решение, впрочем, не является обязательным для всех субъектов властных полномочий и не должно учитываться другими судами общей юрисдикции.

    Ранее сообщалось, что в городе Балта Одесской области полиция задержала 24-летнего жителя Одессы, который незаконно завладел эвакуатором Mercedes-Benz-312 с погруженным на него автомобилем SsangYong Kyron.

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