наверх
11.08.201720:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В аэропорту турецкой Антальи застряли около 200 украинцев

    (обновлено: )1

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В турецкой Антальи из-за поломки самолета произошла задержка авиарейса в Киев, сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

    По его словам, у самолета авиакомпании Bravo Airways в аэропорту Антальи возникла нештатная ситуация: служебным автотранспортом аэропорта было повреждено крыло воздушного судна, когда оно стояло в аэропорту. В связи с этим авиакомпания была вынуждена отменить рейс в Киев. На этот рейс зарегистрировался 171 пассажир.

    "По заверениям перевозчика, которые получили дипломаты, 110 из них были размещены в гостиницах, а 61 человек находится в аэропорту, поскольку из-за загруженности гостиниц в курортный сезон не всем хватило места. В гостиницы в первую очередь поселили пассажиров с детьми и граждан пожилого возраста, а тем, кто остался в аэропорту, каждые три часа предоставляется питание", — сказано в сообщении.

    Погорельцев добавил, что авиакомпания приняла решение отремонтировать самолет в аэропорту. Для этого инженер из Киева прибыл в Анталью, он привез необходимые запасные части. 

    Представители авиакомпании обещают починить воздушное судно и еще сегодня отправить граждан Украины домой.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции. Видео
      Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
      Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
      Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
      СБУ. Архивное фото
      Охота на торговцев биткоинами в Украине
      Праздничный стол
      Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев