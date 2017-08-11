В аэропорту турецкой Антальи застряли около 200 украинцев

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В турецкой Антальи из-за поломки самолета произошла задержка авиарейса в Киев, сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

По его словам, у самолета авиакомпании Bravo Airways в аэропорту Антальи возникла нештатная ситуация: служебным автотранспортом аэропорта было повреждено крыло воздушного судна, когда оно стояло в аэропорту. В связи с этим авиакомпания была вынуждена отменить рейс в Киев. На этот рейс зарегистрировался 171 пассажир.

"По заверениям перевозчика, которые получили дипломаты, 110 из них были размещены в гостиницах, а 61 человек находится в аэропорту, поскольку из-за загруженности гостиниц в курортный сезон не всем хватило места. В гостиницы в первую очередь поселили пассажиров с детьми и граждан пожилого возраста, а тем, кто остался в аэропорту, каждые три часа предоставляется питание", — сказано в сообщении.

Погорельцев добавил, что авиакомпания приняла решение отремонтировать самолет в аэропорту. Для этого инженер из Киева прибыл в Анталью, он привез необходимые запасные части.

Представители авиакомпании обещают починить воздушное судно и еще сегодня отправить граждан Украины домой.