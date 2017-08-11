Турция не одобряет антироссийские санкции - глава МИД

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, они наносят ущерб турецкой экономике.

"Турция сама много страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и партнеров (России) причинили тяжелый ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы ищем другие способы решения проблем. Поэтому мы не присоединились к санкциям в отношении России и предпочитаем политическое взаимодействие", — сказал Чавушоглу в интервью агентству IHA.

"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", — добавил турецкий министр.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее — 30 дней и 90 дней соответственно).