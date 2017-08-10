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10.08.201710:59
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    Общество

    В ГФС объяснили появление Насирова в ведомстве

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    По словам пресс-секретаря ГФС Натальи Непряхиной, Роман Насиров "не вышел на работу, не читает документов, не дает распоряжений, не влияет на работу учреждения".
    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Отстраненный от должности председателя ГФС Роман Насиров приходил в кабинет за личными вещами и не возвращался к исполнению функций руководителя службы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Насиров действительно приходил в кабинет в пятницу 4 августа, но только для того, чтобы забрать личные вещи", — отметил собеседник "Украинской правды".

    В то же время, как сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, Насиров не возвращался на работу и не имеет никакого влияния на ГФС.

    "Роман Насиров отстранен от выполнения полномочий с должности председателя Государственной фискальной службы Украины распоряжением Кабинета министров еще в марте 2017 года. Это решение не было отменено", — отметила пресс-секретарь ГФС.

    "Он не вышел на работу, не читает документов, не дает распоряжений, не влияет на работу учреждения", — отметила Непряхина.

    Непряхина подчеркнула, что на 9 августа 2017 исполняющим обязанности председателя ГФС является Мирослав Продан. Он выполняет обязанности по 3.03.2017 года.

    Ранее СМИ сообщили, что отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вернулся к исполнению своих обязанностей

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