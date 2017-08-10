Насиров почти неделю назад вернулся на работу в ГФС - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вернулся к исполнению своих обязанностей. Соответствующую информацию изданию "#Буквы" подтвердили в приемной опального чиновника.

Ранее в НАБУ заявили, что дело против Насирова завершено.

Как отмечается, Насирова вернулся на прежнее место работы еще 4 августа. При этом в ГФС уточнили, что он пока не подписывает никаких документов и не принимает решений, а функции председателя фискальной службы до сих пор исполняет Мирослав Продан.

"Он (Насиров — Ред.) с пятницы на работе. Выполняет обязанности Продан. Насиров не подписывает документы и не принимает решения. Он был снят с должности на время проведения следствия. Следствие уже закончилось", – уточнили в ГФС.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.