Минобразования назвало наиболее популярные специальности у поступающих в вузы

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Вступительная кампания в Украине завершилась. Еще 1 августа Министерство образования и науки обнародовало списки рекомендованных абитуриентов на бюджетную форму обучения. В этом году более 500 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в высшие учебные заведения.

Какие специальности и вузы в этом году пользовались наибольшим спросом, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Департамента высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров.

"Не меняются год от года экономика, менеджмент, право, туризм, международные отношения и некоторые компьютерные специальности. Они популярны постоянно, без изменений", — отметил Шаров.

Он также ответил на вопрос, существует ли спрос на таких специалистов.

"Я думаю, что хороший юрист или хороший экономист — они и сейчас, и в будущем всегда найдут себе у нас применение. Вопрос в том, что делать экономистам и юристам похуже? Очень часто они могут работать или на простых должностях, или на должностях, которые не требуют конкретного высшего образования, кое-кто работает не по специальности. Но проблема не в этом, а в укоренившейся системе мотивации и в том, что школьная подготовка — слабовата", — заявил представитель Минобразования.

Ранее сообщалось, что по итогам вступительной кампании, рекомендации к зачислению на бюджетные места получили почти 61 тысяча абитуриентов. Зачисление на контрактную форму обучения продлится до конца сентября.