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    Общество

    Минобразования назвало наиболее популярные специальности у поступающих в вузы

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    Директор Департамента высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров в эфире "ГС" отметил, что проблема образования - не в чрезмерном спросе на определенные профессии, а в слабой школьной подготовке поступающих.
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    econom.kharkov.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Вступительная кампания в Украине завершилась. Еще 1 августа Министерство образования и науки обнародовало списки рекомендованных абитуриентов на бюджетную форму обучения. В этом году более 500 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в высшие учебные заведения.

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    Какие специальности и вузы в этом году пользовались наибольшим спросом, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Департамента высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров.

    "Не меняются год от года экономика, менеджмент, право, туризм, международные отношения и некоторые компьютерные специальности. Они популярны постоянно, без изменений", — отметил Шаров.

    Он также ответил на вопрос, существует ли спрос на таких специалистов.

    "Я думаю, что хороший юрист или хороший экономист — они и сейчас, и в будущем всегда найдут себе у нас применение. Вопрос в том, что делать экономистам и юристам похуже? Очень часто они могут работать или на простых должностях, или на должностях, которые не требуют конкретного высшего образования, кое-кто работает не по специальности. Но проблема не в этом, а в укоренившейся системе мотивации и в том, что школьная подготовка — слабовата", — заявил представитель Минобразования.

    Ранее сообщалось, что по итогам вступительной кампании, рекомендации к зачислению на бюджетные места получили почти 61 тысяча абитуриентов. Зачисление на контрактную форму обучения продлится до конца сентября.

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