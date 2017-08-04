Эксперт: украинцы жалуются, что раньше МВД работало лучше

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Два года назад в рамках реформы МВД в Украине появилась Национальная полиция. В ее состав входят патрульная, криминальная полиция, полиция охраны, специальная полиция, полиция особого назначения, а также органы досудебного расследования. По словам главы МВД Арсена Авакова, уровень доверия к патрульной полиции на время ее запуска составлял 60%, сейчас этот показатель значительно уменьшился — до 40%.

Почему же у людей создается впечатление, что в полиции поменялась только форма, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам работы правоохранительных органов Владимир Полищук.

"Это объясняется тем, что люди сталкиваются не только с молодыми, красивыми, мотивированными патрульными, которые довольно хорошо выполняют свои обязанности. Если не принимать во внимание те эксцессы, которые случались, как-то задержание женщины за несанкционированную торговлю, аварии, повреждение автомобилей, или те трагические случаи, которые случились под Киевом и в Днепре. Люди сталкиваются со следователями, с оперативниками, и здесь — очень много претензий, нельзя говорить что эта система реформировалась полностью. Более того, многие говорят, что раньше следственные органы работали даже эффективнее тех полицейских, которые сейчас выполняют эти обязанности", — отметил Полищук.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что за два года существования Национальной полиции погибли 18 полицейских.