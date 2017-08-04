"Нацкорпус" заявил о масштабных обысках у своих активистов

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В четверг с утра по всей Украине у активистов "Национального корпуса", созданного на базе нацбатальона "Азов", начались обыски. Об этом говорится в сообщении движения в соцсети Facebook.

"По нашей информации, Министерство внутренних дел получило четкое указание "найти что-нибудь" для дискриминации Национального Корпуса. Такие действия сознательно совершаются в ходе так называемой "политической тишины". Мы напрямую связываем эти события с давлением власти на общественность", — говорится в сообщении.

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Как сообщил "Украинской правде" руководитель "Нацкорпуса" Назарий Кравченко, обыски проходят у многих участников акции под Львовским облсоветом, проходившей 30 мая, которые живут во Львове и Ивано-Франковске, и касаются их участия в пикете.

В частности, согласно постановлению Галицкого райсуда Львова по ходатайству управления полиции во Львовской области от 2 августа, обыск был проведен в Ивано-Франковске, в помещении, где проживает Станислав Мирошниченко.

"Предоставить разрешение на проведение обыска… с целью установления местонахождения какой-либо одежды, в которой был одет последний во время проведения массового мероприятия 30 мая возле помещения Львовского облсовета, специальные приспособленные средства раздражающего и слезоточивого действия, пиротехнические средства и мобильные терминалы, на которых может содержаться информация по организации митингов и массовых мероприятий с целью захвата ЛОС и блокирования работы депутатов во время проведения пленарных заседаний, а также доступ к соцсетям, в которых могла вестись переписка ка с другими участниками массового мероприятия…", — говорится в постановлении.

Также в постановлении указано, что в полиции находится уголовное производство от 30 мая по признакам правонарушений по ч.4 ст. 296 (хулиганство, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет), ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ст.341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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Напомним, 30 мая в сессионный зал Львовского облсовета ворвались и угрожали не выпускать депутатов общественные активисты, которые до этого пикетировали облсовет с требованием обратиться в Верховную Раду по вопросу амнистии для бойцов АТО.