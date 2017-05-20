наверх
20.05.201721:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пикет "Порошенко, подпиши амнистию!" под домом президента

    (обновлено: )164
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Автопробег к дому Порошенко
    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина

    Рекомендуем

    Ливень с градом в ОдессеСтихия в Одессе: город накрыл град, размером с грецкий орех18:07 20.05.2017
    13-й Международный фестиваль татуировки Tattoo Collection в КиевеМеждународный фестиваль татуировки "Tattoo Collection" в Киеве14:49 20.05.2017
    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитомТрамп в Саудовской Аравии11:57 20.05.2017
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третийТретий день Каннского кинофестиваля. Лучшие женские наряды04:18 20.05.2017
    Запуск речной полиции в КиевеФотоитоги 19 мая: запуск водной полиции в Киеве, ДТП под Харьковом и выборы в Иране18:39 19.05.2017
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать ВконтактеУ Администрации президента студенты требовали отменить запрет "ВКонтакте"17:33 19.05.2017
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взяткеКоррупции - бой! Спецоперация по задержанию таможенника на взятке16:42 19.05.2017
    Мужчина поджог сам себя у посольства в ТаиландеАкт самосожжения возле посольства в Таиланде14:56 19.05.2017
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлованПрорыв теплотрассы на Оболони: на дороге образовался огромный котлован13:52 19.05.2017
    Все фотоленты

    В субботу днем в Киеве собрались около полусотни автомобилей участников автопробега в имение Петра Порошенко. Участники акции требовали от президента подписать закон об амнистии для бойцов АТО.

    Имение Петра Порошенко в Козине, под которое приехали участники автопробега, усиленно охраняли правоохранители.

    Отряд полиции дежурил перед воротами, ведущими во двор имения. Кроме того, по периметру забора также стояли сотрудники Национальной гвардии Украины — более 50 человек. У дома также дежурили кинологи с собаками. Об этом сообщает УНН.

    Читайте также: Как националисты Порошенко в имении блокировали, пока тот был в Берлине

    Стоит отметить, что всего возле имения находилось около 100 правоохранителей.

    Участники пикета возле имения Порошенко устроили митинг. Они требовали от президента подписания закона об амнистии для бойцов АТО.

    Митингующие передали человеку, который к ним вышел, письмо со своими требованиями.

    Ссылки по теме:
    Теги: