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    Общество

    Пикет у дома Порошенко: президенту передали письмо с требованиями

    (обновлено: )82626
    Согласно информации, участники пикета возле имения президента Украины Петра Порошенко устроили митинг с требованием подписания закона об амнистии для бойцов АТО.
    Пикет у дома Порошенко
    УНН

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Имение Петра Порошенко в Козине, под которое приехали участники автопробега с требованиями к президенту Украины подписать закон об амнистии, усиленно охраняют правоохранители. Об этом сообщает УНН.

    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
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    Отряд полиции дежурит перед воротами, ведущими во двор имения. Кроме того, по периметру забора также стоят сотрудники Национальной гвардии Украины — более 50 человек. У дома также дежурят кинологи с собаками.

    Стоит отметить, что всего около имения находится около 100 правоохранителей.

    Участники пикета возле имения Порошенко устроили митинг. Они требовали от президента подписания закона об амнистии для бойцов АТО.

    Митингующие передали человеку, который к ним вышел, письмо со своими требованиями.

    Ранее сообщалось, что в субботу днем на Контрактовой площади в Киеве собрались около полусотни автомобилей участников автопробега в имение президента Петра Порошенко. На месте находились около 40-50 автомобилей, участники акции принесли с собой желто-голубые флаги, а также политические флаги.

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