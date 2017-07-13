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    Рада в дыму. "Нацкорпус" забросал силовиков петардами

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (107)

    (обновлено: )37734
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Под зданием Верховной Рады в четверг снова неспокойно. Несмотря на жаркую погоду, "Нацкорпус", собравшийся на акцию протеста, жжет файеры, бросает дымовые шашки и петарды в правоохранителей.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Активисты требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

    Напомним, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

    Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

    Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой, в частности, "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

    Напомним, 11 июля участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.

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