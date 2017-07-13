Рада в дыму. "Нацкорпус" забросал силовиков петардами

Под зданием Верховной Рады в четверг снова неспокойно. Несмотря на жаркую погоду, "Нацкорпус", собравшийся на акцию протеста, жжет файеры, бросает дымовые шашки и петарды в правоохранителей.

Активисты требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Напомним, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой, в частности, "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

Напомним, 11 июля участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.