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    Общество

    "Нацкорпус" и "Свобода" пригрозили российскому бизнесу новой блокадой

    (обновлено: )56726
    По словам внефракционного депутата Рады Олега Петренко, активисты после обсуждения с общественностью планируют составлять списки российских компаний, работа которых будет блокироваться.
    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Украинские националистические партии "Свобода" и "Национальный корпус" планируют в сентябре начать новую масштабную акцию по блокированию российского бизнеса, сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Украины, член "Свободы" Андрей Ильенко.

    "Мы анонсируем масштабную акцию, которую начнем активно уже в сентябре", — сказал Ильенко на пресс-конференции во вторник, заявив, что "российский бизнес продолжает работать в Украине без каких-либо санкций" и "патриоты и общественные активисты должны брать в руки инициативу".

    Социальная сеть Ukrainians
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    По словам внефракционного депутата Рады Олега Петренко, в акции примут участие партии "Свобода", "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов"), также есть договоренность с партией "Правый сектор".

    По его словам, активисты после обсуждения с общественностью планируют составлять списки российских компаний, работа которых будет блокироваться. По словам Ильенко, планируется блокирование любых российских товаров, продвижение "инициатив в парламенте" по блокированию российского бизнеса.

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Также ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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