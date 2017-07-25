"Черный список" Нацкорпуса: идем на уничтожение

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Националисты в очередной раз объявили войну российскому бизнесу. На этот раз представители созданной на основе полка "Азов" партии "Национальный корпус" вместе с представителями "Свободы" призвали всех патриотов вместе составить черный список российского бизнеса в Украине с тем, чтобы уже в сентябре начать активные действия по его уничтожению. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Киеве.

Без "патриотов" никуда

Нардеп-"свободовец" Андрей Ильенко напомнил, что власть ничего не делает в плане борьбы с бизнесом "страны-агрессора", а это значит — "гражданское общество, патриоты… должны брать это в свои руки".

"Четвертый год идет война, совершается российская агрессия, к сожалению, почти каждый день гибнут наши герои на фронте, а мы продолжаем видеть засилье оккупационного российского бизнеса в Украине, мы продолжаем видеть, что власть сама этому способствует, сама наживается на этом бизнесе, мы продолжаем видеть то, что мы абсолютно экономически не защищены от российской агрессии. Это ненормальная ситуация и мы будем с нею бороться", — сказал депутат.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Ильенко

По словам Ильенко, эта борьба будет идти по нескольким направлениям: "кроме того, что мы просто будем действовать как патриоты, которым не все равно, мы будет использовать наши депутатские полномочия и будем продвигать наши законопроекты… которые касаются полноценных экономических санкций против России, которые касаются прекращения российского бизнеса в Украине".

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Нардеп добавил, что эти законопроекты давно есть в Верховной Раде и выразил надежду на то, что они будут приняты — если не этим созывом парламента, то будущим, в котором, по его мнению, "будет мощная фракция националистов".

По словам Ильенко, будет развернута кампания по информированию граждан о российском бизнесе в Украине — "чтобы бойкотировать…". Бойкот, по его словам, будет объявлен и "всем российским товарам".

"Также мы будем использовать весь предыдущий опыт борьбы с российским бизнесом… и не исключаем даже и вариант физического блокирования деятельности ключевых оккупационных бизнес-структур в Украине", — сообщил политик, добавив, что в этом намерены участвовать "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор".

Нардеп признал, что все равно сил будет недостаточно для того, чтобы заблокировать одномоментно весь российский бизнес на всей территории страны.

"И потому призываем все патриотов… всех украинцев присоединяться, кто чем может — информационно, юридически, политически и даже физически, если будет необходимо, для того, чтобы очищать нашу страну от оккупантов и коллаборантов", — заявил он.

Отметим, Москва не раз заявляла, что не является стороной во внутриукраинском конфликте (следовательно, нет никакой "российской агрессии"). Показательно, что Россия остается главным торговым партнером Украины.

"Коллаборанты"

Но кто работает на российский бизнес в Украине — разве не украинцы? Не их ли объявят "коллаборантами"? Впрочем, как отметил представитель "Нацкорпуса" нардеп Олег Петренко, отвечая на вопрос, что будет с украинцами, работающими в структурах российского бизнеса, всех под одну метелку мести не будут.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Олег Петренко

По его словам, националисты понимают, что найти работу с достойной оплатой украинцам сейчас сложно, поэтому работающих в том же "Сбербанке" граждан Украины "трудно осуждать".

Петренко напомнил, что при недавнем блокировании "Сбербанка" работающие там украинские граждане "не пострадали"…

Надо полагать, не пострадали физически. Однако своих заработков многие украинцы могут вскоре лишиться, ведь, по словам Ильенко, задача стоит так: "российский бизнес должен быть уничтожен в Украине".

Но ведь бизнес — это рабочие места и налоги? Полезно ли их уничтожать? Националисты смотрят на проблему под другим углом зрения: по словам спикера "Нацкорпуса" Александра Алферова, "Сбербанк" и другие российские банки легко могли "обрушить украинскую финансовую систему".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Спикер политической партии "Национальный корпус" Александр Алферов

Петренко добавил, что после организованной активистами блокады "Сбербанк" уходит с финансового рынка Украины, хотя "уходит медленно".

"Мы контролируем ситуацию… И не исключаем, что осенью вернемся к уже отработанному формату по отношению к "Сбербанку России", — отметил депутат. Но в целом, по его словам, российский бизнес по-прежнему "процветаем в очень многих секторах нашей экономики".

Санитарные нормы и "преступные" российские медиа

Депутат Киевсовета Владимир Назаренко сообщил, что принято решение рекомендовать всем фирмам прекратить любые хозяйственные отношения с экономическими субъектами РФ и с подчиненными им структурами.

Это решение носит рекомендательный характер, и далеко не все представители украинского бизнеса от него в восторге.

Депутат отметил, столичные власти и сами ведут борьбу с российским бизнесом (не продлевают договоры аренды и т. п.).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Назаренко

По его словам, "российский бизнес, в отличие от нашего родного бизнеса, относится к украинцам, к киевлянам — как к ресурсной базе, через которую можно как можно больше денег заработать…".

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Есть и другие претензии (несколько странные, на наш взгляд — Ред.). Так, Назаренко подчеркнул, что "российские предприятия нахально действуют, они нарушают и санитарные нормы, например, не одиночными являются примеры преступной деятельности российских медиа, также — российских банков, которые очень негативно и очень плохо относятся к украинским клиентам".

Депутат выразил сожаление по поводу того факта, что многие киевляне (по его мнению — около 20%) не прониклись в достаточной степени украинским патриотизмом (в националистической интерпретации — Авт.), и до сих пор считают, что борьба с российским бизнесом (и вообще вся эта война) их не касается.

"Черные списки" составят все желающие

Есть ли уже перечень бизнес-объектов, которые националисты намерены блокировать и уничтожать другими способами? Оказалось, что нет. По словам Петренко, "черные списки" пока не составляли принципиально — чтобы никто не обвинил "Нацкорпус" и его соратников в ангажированности (а сомнения в чистоте помыслов "экономических" борцов-националистов уже высказывались…).

Нардеп сообщил, что всей патриотической общественности предлагается такие списки составить сообща, для этого будут созданы открытые площадки — "для коммуникации".

Судя по всему, организаторы очередной атаки на российский бизнес пока не очень хорошо изучили предмет. Не было ответа на вопрос, сколько именно предприятий и учреждений могут попасть под такие "патриотические" санкции. Некоторые журналисты выразили опасения: не войдут ли тут же вместо изгнанных структур структуры другие, "фиктивные"?

Ильенко отметил, что такая опасность есть — и предложил всем желающим патриотам "давать информацию", а юристы "Свободы" ее будут проверять: "если есть доказательства, что это, например, фиктивное предприятие, а за ним прячется реальный бенефициар, который, например, относится к РФ, то понятно, что это ничем не лучше, чем открытый российский бизнес, даже хуже, потому что вводится в заблуждение потребитель".

Напомним, ранее активисты-участники торговой блокады Донбасса заявили о намерении "максимально осложнить жизнь" предприятиям, которые, по их словам, "принадлежат РФ". В частности, речь шла о банках, облэнерго, операторах мобильной связи.