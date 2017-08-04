В Украине зарегистрирован новый случай столбняка: ребенок в тяжелом состоянии

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Еще один случай столбняка зарегистрирован в Украине, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Девочка 3,5 года с. Новояворовск Львовской области в тяжелом состоянии, ей оказывают всю необходимую помощь. В больнице, где она находится, ребенку сразу ввели иммуноглобулин", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, когда возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован.

Отмечается, что это уже пятый случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из больных не был привит.

Столбняк — это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняка можно только вакцинацией.

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Напомним, в ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее сообщили, что в восьми странах мира — в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине — прививки от дифтерии, столбняка и коклюша в 2016 году получили менее 50 процентов детей. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард сообщила, что украинцы не проводят вакцинацию, поэтому по сравнению с другими странами Европы в Украине самая тяжелая ситуация с предотвращением инфекционных заболеваний.