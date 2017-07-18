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    Украина по детской вакцинации попала в Топ-8 худших - ВОЗ

    (обновлено: )9910
    В 2016 году 12,9 миллиона младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. Наряду с Украиной в рейтинг попали Сирия, Южный Судан, Сомали и другие.
    Вакцинация детей в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В восьми странах мира — в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине — прививки от дифтерии, столбняка и коклюша в 2016 году получили менее 50 процентов детей, сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

    Шприц. Архивное фото
    Photoalto RF/EAST NEWS/Eric Audras
    Изнанка реформы Минздрава. Украина — худшая в Европе по вакцинированию

    "Почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций. В 2016 году 12,9 миллиона младенцев во всем мире — один из десяти новорожденных — не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве", — цитирует УНИАН экспертов из ВОЗ и ЮНИСЕФ.

    В сообщении сказано, что с 2010 года доля детей, которые проходят полный курс регулярной вакцинации, неизменно составляет в среднем в мире 86 процентов (116,5 миллиона младенцев), хотя власти указанных государств неоднократно обещали охватить иммунизацией по меньшей мере 90 процентов всех детей.

    Эксперты напомнили, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний, а большинство детей, "не получивших прививок, оказались вне системы здравоохранения". По их словам, в настоящее время благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 миллионов детей в год.

    Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард сообщила, что украинцы не проводят вакцинацию, поэтому по сравнению с другими странами Европы в Украине самая тяжелая ситуация с предотвращением инфекционных заболеваний.

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