Знойный вторник: в Украине ожидается жара до +37 градусов

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Начало августа в Украине отметится жаркой погодой, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в течение недели составит днем ​​30-35 градусов тепла, местами до +37 градусов.

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Ночью ожидается 16-22, во второй половине недели 18-26 градусов тепла.

Антициклон, область высокого атмосферного давления, приведет сухую малооблачную погоду во всех областях. Ожидается высокая пожарная опасность.

В течение дня в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков. Температура: 29-32 градуса днем и 22-25 градусов ночью. Ветер западный и юго-западный — 1-2,5 метра в секунду.

Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.