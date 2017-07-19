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    Общество

    Погода в Украине: ожидается жара до +33 градусов

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (86)

    (обновлено: )82
    В большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода, лишь в западных областях пройдут местами небольшие грозовые дожди. В Киеве осадки маловероятны, температура воздуха ночью - 13-15 тепла, днем - ​​25-27 градусов тепла.
    Лето в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Украине температура воздуха в южной части и на западе в среду, 19 июля, повысится до 27-33 градусов тепла, на остальной территории ожидается 23-28 градусов тепла, сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

    В большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода, лишь в западных областях пройдут местами небольшие грозовые дожди.

    В Киеве осадки маловероятны, температура воздуха ночью — 13-15 тепла, днем — ​​25-27 градусов тепла.

    Лето в Киеве
    УНИАН
    В Киев пришла жара

    В западной части — местами небольшие дожди и грозы. Ночью — 8-14 градусов тепла, днем — ​​26-31 градус тепла.

    В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 12-16 градусов тепла, днем — ​​22-27 градусов тепла.

    В восточных областях — без осадков. Температура воздуха ночью — 13-18 градусов тепла, днем — ​​23-27 градусов тепла.

    В центральной части — сухая погода. Температура воздуха ночью — 14-19 градусов тепла, днем — ​​23-28 градусов тепла.

    В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 14-20 градусов тепла, днем — ​​27-33 градуса тепла.

    Ветер в Украине — северный, 5-12 метров в секунду.

    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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