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    Общество

    Прогноз погоды на четверг: в Украине усилится жара

    (обновлено: )27
    Лето в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В четверг, 20 июля, в Украине усилится жара, фронт принесет южный и юго-западный ветер. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

    "Чрезвычайных цифр, надеюсь, не будет, но +30 и выше 30-ти градусов вполне. Это – преимущественно в южной части и на западе Украины. На остальной территории Украины также не Арктика, днем – 24 + 29 градусов. Может, где-то выскочит и +30", – пишет синоптик.

    По ее словам, небольшие осадки в виде дождя могут пройти на западе и севере Украины. В общем, во всех районах ожидается солнечная и малооблачная погода.

    "В Киеве ночью +15, днем +28, ничего серьезного с неба не ожидается, лишь красивые облака и еще красивее цвет неба. 21-22 июля жара уже предполагается серьезнее", – предупредила Диденко.

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