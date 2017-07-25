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    Общество

    Погода в Украине: жара и ливни

    (обновлено: )23410
    По информации Украинского гидрометцентра, на западе кратковременный дождь, местами сильный, в Закарпатье днем местами очень сильный дождь, грозы, местами град.
    Жара в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 июля, в Украине будет жаркая погода, в западной части страны дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 25 июля

    На западе переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, в Закарпатье днем местами очень сильный дождь, грозы, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12 — +18 градусов, днем +22 — +29 градусов.

    Выжить в жару. Инфографика
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    На севере страны также переменная облачность, днем будет кратковременный дождь с грозой, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +26 до +33 градуса.

    В центре переменная облачность, осадков не предвидится, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +19 градусов, днем от +27 до +33 градуса.

    На востоке переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +28 до +33 градуса. На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.

    В Киеве во вторник переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16 — 18 градусов, днем до 32 градусов тепла.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

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    Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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