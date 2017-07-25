Погода в Украине: жара и ливни

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 июля, в Украине будет жаркая погода, в западной части страны дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр.

meteo.gov.ua Карта погоды на 25 июля

На западе переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, в Закарпатье днем местами очень сильный дождь, грозы, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12 — +18 градусов, днем +22 — +29 градусов.

На севере страны также переменная облачность, днем будет кратковременный дождь с грозой, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +26 до +33 градуса.

В центре переменная облачность, осадков не предвидится, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +19 градусов, днем от +27 до +33 градуса.

На востоке переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +28 до +33 градуса. На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха днем поднимется до 35 градусов.

В Киеве во вторник переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16 — 18 градусов, днем до 32 градусов тепла.

Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

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Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.