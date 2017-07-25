Порошенко принял отставку главы Госпогранслужбы

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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"Президент удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы об увольнении", — заявил Слободян, информирует УНИАН.

Он подтвердил, что Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.

Напомним, 21 июля Назаренко упал в обморок во время совместного брифинга президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Его вынесли на руках из зала.