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    Общество

    Порошенко принял отставку главы Госпогранслужбы

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    По данным пресс-секретаря Госпогранслужбы, президент удовлетворил рапорт Виктора Назаренко об увольнении. Он подтвердил, что Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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    "Президент удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы об увольнении", — заявил Слободян, информирует УНИАН.

    Он подтвердил, что Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.

    Напомним, 21 июля Назаренко упал в обморок во время совместного брифинга президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

    Его вынесли на руках из зала.

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