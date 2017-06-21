"Авакова - в отставку". В Киеве требуют уволить главу МВД

Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла в среду, 21 июня, у здания Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.

Напомним, в минувшем месяце члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.