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    Фотоленты

    "Авакова - в отставку". В Киеве требуют уволить главу МВД

    (обновлено: )57830
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement
    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова
    twitter.com/chesno_movement

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    Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла в среду, 21 июня, у здания Кабинета министров.

    Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.

    Напомним, в минувшем месяце члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

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