наверх
25.07.201716:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Упавший в обморок глава Госпогранслужбы подал в отставку

    (обновлено: )38201
    Назаренко решил уйти в отставку по состоянию здоровья. По данным источников, исполняющим обязанности председателя ведомства на днях назначат его первого заместителя Василия Серватюка.
    Виктор Назаренко
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке, сообщает "ГОРДОН" со ссылкой на источники.

    Смотрите также: "Авакова — в отставку". В Киеве требуют уволить главу МВД

    Отмечается, что Назаренко решил уйти в отставку по состоянию здоровья.

    По данным источников, исполняющим обязанности председателя ведомства на днях назначат его первого заместителя Василия Серватюка.

    Напомним, 21 июля Назаренко упал в обморок во время совместного брифинга президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

    Его вынесли на руках из зала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кирилл Сергеев
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?