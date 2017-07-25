Упавший в обморок глава Госпогранслужбы подал в отставку

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке, сообщает "ГОРДОН" со ссылкой на источники.

Смотрите также: "Авакова — в отставку". В Киеве требуют уволить главу МВД

Отмечается, что Назаренко решил уйти в отставку по состоянию здоровья.

По данным источников, исполняющим обязанности председателя ведомства на днях назначат его первого заместителя Василия Серватюка.

Напомним, 21 июля Назаренко упал в обморок во время совместного брифинга президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Его вынесли на руках из зала.