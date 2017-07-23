Памятник Мазепе высотой 5 метров открыли в Харьковской области

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Памятник гетману Ивану Мазепе накануне был открыт в рамках Первого фестиваля "Гетманская слава", завершившегося в поселке Коломак Харьковской области. Именно в этом поселке Мазепа 330 лет назад был избран гетманом Украины, сообщает "Укринформ".

kharkivoda.gov.ua Открытие памятника Мазепе в Харьковской области

По словам председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.

Автор памятника — харьковчанин, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Высота монумента — 5 м.

Читайте также — Осквернение памятника в Кропивницком: вандалы на улицах, вандалы во власти