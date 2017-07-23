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    Памятник Мазепе высотой 5 метров открыли в Харьковской области

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    Как сообщила во время церемонии открытия председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.
    Памятник Мазепе в Харьковской области
    kharkivoda.gov.ua

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Памятник гетману Ивану Мазепе накануне был открыт в рамках Первого фестиваля "Гетманская слава", завершившегося в поселке Коломак Харьковской области. Именно в этом поселке Мазепа 330 лет назад был избран гетманом Украины, сообщает "Укринформ".

    kharkivoda.gov.ua
    Открытие памятника Мазепе в Харьковской области

    По словам председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.

    Автор памятника — харьковчанин, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Высота монумента — 5 м.

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