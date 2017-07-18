Россия рассекретила доклад о памятниках погибшим советским воинам в Польше

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Минобороны России рассекретило на сайте "Освобождение Польши. Цена Победы" исторический документ о сооружении жителями и духовенством Польши памятников воинам Красной Армии.

"В польском городе Лежайске во время похорон погибшего советского летчика капитана Никонова местный ксендз обратился к советскому командованию с просьбой взять могилу под свой надзор и соорудить за счет прихода мраморный памятник", — говорится в докладе от 24 августа 1944 года начальника политуправления 1-го Украинского Фронта Военному Совету 1-го Украинского Фронта об отношении католического духовенства к Красной Армии.

Также в городе Сухеднов похороны двух советских летчиков были организованы с участием местного населения, которое самостоятельно сделало гроб, памятник и возложило большое количество венков и живых цветов на могилу во время проведения траурного митинга, отмечается в документе.

"Первоначальная настороженность польского католического духовенства в вопросе проведения церковных служб и функционирования костелов очень быстро сменилась полным доверием. Ксендзы открыто выражали свои симпатии к Красной Армии, призывали верующих оказывать ей помощь в борьбе с фашистами: "…она преследует благородную цель – освобождение польского народа от немецких захватчиков", — рассказывает доклад.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши частями Красной армии в ходе Великой Отечественной войны и о взаимодействии советских бойцов и командиров с населением освобожденной страны.