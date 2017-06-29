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    В мире

    В Польше декоммунизируют около 230 памятников Красной армии

    (обновлено: )4702
    Польский парламент принял поправки к закону о декоммунизации. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений Москвы и Варшавы.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Представитель Института национальной памяти Польши (ИНП), отвечающий за мемориальную работу, Адам Сивек заявил, что польский закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

    Польский парламент принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

    В МИД РФ в связи с этим отметили, что действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений Москвы и Варшавы.

    "По нашей оценке, речь идет о примерно 230 памятниках, касающихся советской армии", — сказал Сивек.

    Он отметил, что в законе также идет речь о польских советских памятниках.

    "Есть еще нелегальные памятники украинским националистам, а также немецкие, но последних немного", — добавил он.

    По словам Сивека, в настоящее время существует "технический список, не носящий обязательного характера". Он уточнил, что после подписания закона президентом органы местного самоуправления в сотрудничестве в ИПН в течение года должны будут определить, какие памятники на их территориях подлежат демонтажу.

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