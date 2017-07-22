Александр Сивенко / Одесская жизнь

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах на воскресенье, сообщает ГСЧС.

"23 июля ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, 23 июля в Украине переменная облачность. Ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 30-35°.

В Киеве без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 23 июля

Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.



