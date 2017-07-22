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    Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах

    (обновлено: )76
    В Гидрометцентре сообщили, что 23 июля ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
    Фантастические молнии в Одессе
    Александр Сивенко / Одесская жизнь

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах на воскресенье, сообщает ГСЧС.

    Фантастические молнии в Одессе
    Александр Сивенко / Одесская жизнь
    Фантастические молнии в Одессе

    "23 июля ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    По прогнозу Гидрометцентра, 23 июля в Украине переменная облачность. Ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

    Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

    Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 30-35°.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 23 июля

    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.


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