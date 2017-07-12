Синоптики предупредили о сильных дождях и шквалах в Украине

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о сильных дождях и шквалах в половине областей Украины в среду, 12 июля.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 12 июня в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях грозы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отдельных районах страны — град и шквалы 15 —20 м/с.

Напомним, ранее синоптики обещали в Украине дождливую неделю.