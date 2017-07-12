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    Синоптики предупредили о сильных дождях и шквалах в Украине

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    По данным Укргидрометцентра, днем 12 июня в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и других областях ожидаются грозы.
    Ливень в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о сильных дождях и шквалах в половине областей Украины в среду, 12 июля.

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    Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "По данным Укргидрометцентра, днем 12 июня в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях грозы", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что в отдельных районах страны — град и шквалы 15 —20 м/с.

    Напомним, ранее синоптики обещали в Украине дождливую неделю.

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