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    Общество

    В воскресенье Украину накроют дожди

    (обновлено: )14510
    Согласно информации Укргидрометцентра, в Киеве днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза, ночью без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 июля, в Киеве днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза, ночью без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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    УНИАН
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    На западе переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов.

    На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+26 градусов.

    В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+27 градусов.

    На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

    На юге переменная облачность, кратковременный дождь, утром и днем сильный, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+20 градусов, днем +21…+30 градусов.

    Ранее сообщалось, что согласно синоптическим картам, размещенным на сайте Украинского гидрометцентра, дождливая погода продержится в Украине до конца недели.

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