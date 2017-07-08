В воскресенье Украину накроют дожди

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 июля, в Киеве днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза, ночью без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге переменная облачность, кратковременный дождь, утром и днем сильный, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+20 градусов, днем +21…+30 градусов.

Ранее сообщалось, что согласно синоптическим картам, размещенным на сайте Украинского гидрометцентра, дождливая погода продержится в Украине до конца недели.