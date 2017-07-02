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    Погода в Украине: дожди, шквалы и похолодание

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (71)

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    В Украинском гидрометцентре сообщили, что 3 июля в южных, ночью и в восточных, днем и в западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Украине в начале недели ожидается дождливая погода, в понедельник, 3 июля в стране будут сильные дожди с грозами и градом, сообщает Гидрометцентр.

    Дожди с грозами накроют юг страны, днем температура воздуха составит от +27 до +36. Дожди будут и на востоке, температура воздуха – от +29 до +36.

    В центральных и северных регионах дожди, днем температура воздуха составит от +23 до +29. В западных областях будет солнечная погода, 21…+25.

    В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха не будет выше +25 градусов. 

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 3 июля

    Ранее сообщалось, что в  Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок. Также сообщается о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

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