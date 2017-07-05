Дожди с грозами продержатся в Украине до конца недели

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Дождливая погода продержится в Украине до конца недели, следует из синоптических карт, размещенных на сайте Украинского гидрометцентра.

В четверг дожди и грозы пройдут в центральной и южной частях страны (+20…+27). В других регионах ожидается переменная облачность.

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В пятницу дожди ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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В субботу, 8 июля, ливни, сильный ветер и грозы переместятся на запад Украины и Одесскую область.

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К конце недели дождливая погода накроет большую часть страны — западный, восточный и южный регионы.

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При этом к концу сегодняшнего дня в Киеве ожидается ураганный ветер, о чем предупредила пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Порывы ветра — 15-18 м/с.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что жара вернется в Украину на следующей неделе.

"Кто соскучился по жаре? Вернется эта горячая штучка в Украине с 11 июля", — написала она.

По ее словам, завтра сильные дожди ожидаются в Черкасской и Полтавской областях.

Наталка Диденко/Facebook, 5 июля 2017

Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.