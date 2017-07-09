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    Общество

    Погода в Украине: синоптики обещают дождливую неделю

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    Согласно информации, во вторник погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. В среду ночью ожидается дождь, днем будет облачно. В четверг днем обещают дождь, возможно, будет гроза.
    Люди под дождем в Киеве. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. На следующей неделе ожидается переменная облачность — воздух погреется до +27 градусов днем и до +15 ночью. Об этом сообщает Gismeteo.ua.

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    Во вторник, 11 июля, погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. Днем +32, ночью +18.

    В среду ночью возможен дождь, днем будет облачно. Температура ночью будет +22, а днем +29.

    В четверг днем ожидается дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью будет +19, а днем +24 градуса.

    В пятницу будет облачно, но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, а ночью — до +15.

    В субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22 градусов, а в воскресенье осадков не предвидится. Ожидается до +24 градусов. 

    Ранее сообщалось, что согласно синоптическим картам, размещенным на сайте Украинского гидрометцентра, дождливая погода продержится в Украине до конца недели.

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