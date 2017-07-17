Силовика, ранившего журналиста в Кривом Роге, выпустили под залог

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Инструктора, выстрелившего в оператора "Первого Криворожского" Вячеслава Волка во время командно-штабных учений в Кривом Роге, выпустили под залог.

Ранее издание сообщило, что журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение. Силовику, подстрелившему Волка, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Информацию о внесении залога в 400 тысяч гривен подтвердил прокурор Алексей Пустоваров.

"Сейчас человек, тяжело ранивший Славу, может практически свободно передвигаться по городу. Кто именно внес такую сумму за подозреваемого, не сообщается. Семья, друзья и коллеги Славы ошарашены такой новостью", — пишет издание.

Непосредственно от обвиняемого семье на лечение журналиста было переданы в первый день 8 тысяч гривен. О передаче других денег семье Славы неизвестно. "Весь город собирает по 50, 100 гривен на лечение Славы, а тут "бац" и 400 тысяч залог. Это как?» — сообщил один из друзей тяжело раненного журналиста.

В настоящее время Волк находится в стабильном, но тяжелом состоянии в больнице имени Мечникова в Днепре.