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    Общество

    Ранение журналиста на учениях в Кривом Роге: силовик арестован

    (обновлено: )27630
    Согласно информации, суд избрал силовику, подстрелившему журналиста на учениях в Кривом Роге, меру пресечения в виде содержания в СИЗО на 60 суток с залогом в 400 тысяч гривен.
    Во время учений в Кривом Роге тяжело ранили журналиста
    1kr.ua

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Силовику, подстрелившему журналиста на учениях в Кривом Роге, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Об этом сообщает издание "Вести".

    Момент выстрела в журналиста в Кривом Роге
    Первый Городской. Кривой Рог, youtube
    Тяжелое ранение журналиста на учениях: момент выстрела

    "Бойцу батальона, стрелявшему в оператора телеканала "Первый. Криворожский" Вячеслава Волка во время учений у стен исполкома Саксаганского районного совета в Кривом Роге в прошлый четверг, избрали меру пресечения: содержание в СИЗО на 60 суток с залогом в 400 тысяч гривен (более 15,3 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

    Ранее интернет-портал "Первый. Криворожский" сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По данным издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение.

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