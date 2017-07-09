Ранение журналиста на учениях в Кривом Роге: силовик арестован

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Силовику, подстрелившему журналиста на учениях в Кривом Роге, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Об этом сообщает издание "Вести".

"Бойцу батальона, стрелявшему в оператора телеканала "Первый. Криворожский" Вячеслава Волка во время учений у стен исполкома Саксаганского районного совета в Кривом Роге в прошлый четверг, избрали меру пресечения: содержание в СИЗО на 60 суток с залогом в 400 тысяч гривен (более 15,3 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

Ранее интернет-портал "Первый. Криворожский" сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По данным издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение.