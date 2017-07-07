Открыто дело по факту ранения журналиста в Кривом Роге во время учений

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. По факту ранения журналиста в Кривом Роге во время военных учений полиция начала уголовное производство, сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию города.

Как отмечается, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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Пострадавший журналист находится в больнице в тяжелом состоянии, проводятся следственные действия.

Напомним, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

По сценарию учений в районный совет должен был пробраться злоумышленник. Его роль и вызвался сыграть Вовк. Опытный инструктор, который немало времени провел на передовой, повел парня внутрь сооружения, а дальше свидетели услышали выстрел.

По словам военных, инструктор случайно выстрелил из наградного пистолета. Также ходят слухи, что он не служит в рядах Вооруженных Сил Украины и на учениях находился в роли добровольца.

В сети опубликовано видео трагического инцидента (см. выше).