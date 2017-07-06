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    Во время учений в Кривом Роге тяжело ранили журналиста

    (обновлено: )3201
    Журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие отрабатывали свои навыки. При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение.
    Во время учений в Кривом Роге тяжело ранили журналиста
    1kr.ua

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Журналист информационного портала "Первый. Криворожский" Вячеслав Волк был ранен в ходе военных учений в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главреда портала Софию Скыбу.

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    Как стало известно, мужчина получил травму спинного мозга, он находится в очень тяжелом состоянии.

    Между тем, "Первый. Криворожский" сообщил, что журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие отрабатывали свои навыки. При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение. Инцидент произошел в помещении, поэтому коллеги пострадавшего не видели, как именно Волк был ранен.

    "У фотографа интернет-издания "Первый. Криворожский" Вячеслава Волка, раненного в шею во время учений в Кривом Роге, задет спинной мозг", — говорится в сообщении.

    По информации издания, травмированный находится в очень тяжелом состоянии, на данный момент он без сознания. Прогнозы врачи будут давать через 24 часа. Медики ждут необходимые для лечения препараты.

    Напомним, в июне трое французских журналистов получили ранения, подорвавшись на мине в иракском Мосуле.

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