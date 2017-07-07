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    Тяжелое ранение журналиста на учениях: момент выстрела

    (обновлено: )107
    По факту ранения журналиста в Кривом Роге во время военных учений полиция начала уголовное производство. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
    Первый Городской. Кривой Рог, youtube

    Пострадавший журналист находится в больнице в тяжелом состоянии, проводятся следственные действия.

    Напомним, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

    По сценарию учений в районный совет должен был пробраться злоумышленник. Его роль и вызвался сыграть Вовк. Опытный инструктор, который немало времени провел на передовой, повел парня внутрь сооружения, а дальше свидетели услышали выстрел.

    По словам военных, инструктор случайно выстрелил из наградного пистолета. Также ходят слухи, что он не служит в рядах Вооруженных Сил Украины и на учениях находился в роли добровольца.

    Еще одно видео доступно по ссылке (нецензурная лексика).

    Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий.

     

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