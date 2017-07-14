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    Общество

    Депутат от БПП напал на школьника под Киевом и едва не оторвал ему ухо

    (обновлено: )32503
    Депутат Киево-Святошинского районного совета напал на школьника из-за постов последнего в Facebook, где шла речь об отдыхе политика с супругой, которая имеет паспорт гражданки России.
    Депутат от БПП Александр Паламарчук напал на школьника Сергея Чагарова
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Депутат Киево-Святошинского районного совета Киевской области от "Блока Петра Порошенко" Александр Паламарчук напал на школьника Сергея Чагарова, сообщает общественное движение "Чесно".

    Инцидент произошел в Гатненском сельськом совете.

    Скриншот видео
    Депутат от БПП Александр Паламарчук напал на школьника Сергея Чагарова

    "Александр Паламарчук <…> схватил несовершеннолетнего за шею, а его брат ударил парня по лицу. Депутаты Гатненского сельсовета в это время ратовали, что Сергею Чагарову надо оторвать голову. Все из-за того, что ребенок пишет запросы в сельсовет и пишет в соцсети на общественно важные темы. Чагарову постоянно угрожают. Ходят в школу, пишут угрозы в соцсети. Полиция заявление не приняла — говорят несовершеннолетний", — говорится в сообщении движения в Facebook.

    Пост "Чесно" в Facebook

    По данным СМИ, Чагаров ранее писал в сети о том, что Паламарчук с женой, которая имеет паспорт гражданки России, ездит за границу на отдых. 

    Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области жестоко избили депутата.

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