Депутат от БПП напал на школьника под Киевом и едва не оторвал ему ухо

Скриншот с видео

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Депутат Киево-Святошинского районного совета Киевской области от "Блока Петра Порошенко" Александр Паламарчук напал на школьника Сергея Чагарова, сообщает общественное движение "Чесно".

Инцидент произошел в Гатненском сельськом совете.

Скриншот видео Депутат от БПП Александр Паламарчук напал на школьника Сергея Чагарова

"Александр Паламарчук <…> схватил несовершеннолетнего за шею, а его брат ударил парня по лицу. Депутаты Гатненского сельсовета в это время ратовали, что Сергею Чагарову надо оторвать голову. Все из-за того, что ребенок пишет запросы в сельсовет и пишет в соцсети на общественно важные темы. Чагарову постоянно угрожают. Ходят в школу, пишут угрозы в соцсети. Полиция заявление не приняла — говорят несовершеннолетний", — говорится в сообщении движения в Facebook.

Пост "Чесно" в Facebook

По данным СМИ, Чагаров ранее писал в сети о том, что Паламарчук с женой, которая имеет паспорт гражданки России, ездит за границу на отдых.

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области жестоко избили депутата.