В Миргороде жестоко избили депутата

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Миргороде 12 июля неизвестные жестоко избили председателя фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководителя городской "Свободы" Олега Супруненко. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Нападение произошло ночью, когда Супруненко возвращался с работы – с Миргородского арматурного завода.

Обнаружили мужчину с многочисленными переломами и травмами, есть угроза его жизни.

Нападавшие забрали вещи и документы Супруненко.

"Наш собрат находится в реанимации в тяжелом состоянии, он получил многочисленные травмы, угрожающие жизни. Вероятно, за ним вели наблюдение. Не исключаем, что это политическая расправа. В Миргородском городском совете "Свобода" находится в оппозиции. Олег Супруненко защищает интересы миргородцев по уменьшению тарифов на проезд. Поэтому предполагаем, что нападение могло произойти по политическим мотивам", — заявили в пресс-службе.

"Свобода" требует от правоохранительных органов провести быстрое и беспристрастное расследование.

В начале июля неизвестный в ночь на вторник совершил нападение на депутата Черноморского городского совета от партии "Возрождение" Дмитрия Гапоненко.