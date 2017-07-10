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    В Ровно гражданин Азербайджана сильно избил бойца АТО из-за девушки

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    Причиной конфликта между мужчинами стала девушка, с которой азербайджанец вел себя вызывающе, а потерпевший, участник боевых действий в Донбассе, вступился за нее.
    В Ровно гражданин Азербайджана сильно избил бойца АТО из-за девушки
    патрульная полиция Ровно в Facebook

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Ровно патрульные задержали гражданина Азербайджана, который приставал к девушке и жестоко избил бойца АТО, сообщает пресс-служба городской полиции в соцсети Facebook.

    В понедельник ночью патрульные получили вызов о том, что на улице Макарова лежит мужчина без сознания. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что врачи кареты скорой медицинской помощи госпитализировали 36-летнего жителя Ровно с многочисленными ссадинами лица и закрытой черепно-мозговой травмой головы.

    Жена потерпевшего объяснила патрульным, что накануне, в одном из городских кафе, у ее мужа возник конфликт с иностранцем. Словесная перепалка переросла в драку, в которую вмешались его друзья. После нанесения телесных повреждений, обидчик скрылся в неизвестном направлении.

    "В результате проведения оперативно-розыскных действий патрульным удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 23-летний гражданин Азербайджана. Полицейские задержали иностранца и доставили в городской отдел полиции для дачи объяснений по делу", — говорится в сообщении.

    Как выяснилось позже,

    Напомним, ранее активисты сообщили об избиении в Киеве бойцов АТО представителями полиции после того, как добровольцы вступили в конфликт в кафе.

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