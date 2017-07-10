В Ровно гражданин Азербайджана сильно избил бойца АТО из-за девушки

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Ровно патрульные задержали гражданина Азербайджана, который приставал к девушке и жестоко избил бойца АТО, сообщает пресс-служба городской полиции в соцсети Facebook.

В понедельник ночью патрульные получили вызов о том, что на улице Макарова лежит мужчина без сознания. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что врачи кареты скорой медицинской помощи госпитализировали 36-летнего жителя Ровно с многочисленными ссадинами лица и закрытой черепно-мозговой травмой головы.

Жена потерпевшего объяснила патрульным, что накануне, в одном из городских кафе, у ее мужа возник конфликт с иностранцем. Словесная перепалка переросла в драку, в которую вмешались его друзья. После нанесения телесных повреждений, обидчик скрылся в неизвестном направлении.

"В результате проведения оперативно-розыскных действий патрульным удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 23-летний гражданин Азербайджана. Полицейские задержали иностранца и доставили в городской отдел полиции для дачи объяснений по делу", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже,

Напомним, ранее активисты сообщили об избиении в Киеве бойцов АТО представителями полиции после того, как добровольцы вступили в конфликт в кафе.