В 2017 году против полицейских было открыто 600 дел

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. За текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств, сообщил в интервью "Цензор.НЕТ" руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"По материалам Департамента внутренней безопасности, за половину текущего года открыто 597 уголовных производств. Больше всего производств начато по фактам противоправных действий работников НПУ в Харьковской области — 57, Днепропетровской области — 55, Донецкой области- 40, г. Киеве — 36 и Львовской области — 32", — сообщил он.

Также, по его данным, в настоящее время уполномоченными органами по результатам предварительного расследования 182 правоохранителям сообщено о подозрении.

Как сообщалось ране, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции поймали при получении взятки следователя и оперуполномоченного одного из подразделений ГУ Нацполиции в Одесской области.