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    Общество

    Семь городов Луганской области остались без света

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    Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Луганской области без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей крупных городов, причина — повреждение  магистральной линии электропередач, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "7 июля, в 00:40 вблизи г.Счастье Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ (причина устанавливается)", – сообщает ГСЧС.

    В результате частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное. А это около 40 тысяч абонентов.

    Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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