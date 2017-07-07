Семь городов Луганской области остались без света

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Луганской области без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей крупных городов, причина — повреждение магистральной линии электропередач, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 июля, в 00:40 вблизи г.Счастье Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ (причина устанавливается)", – сообщает ГСЧС.

В результате частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное. А это около 40 тысяч абонентов.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.