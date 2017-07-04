Погода на среду: в Украине без осадков, температура до +29

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 5 июля, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков, температура максимально поднимется до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

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Так, на западе днем будет от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях — от +20 до +24 градусов, в восточных теплее — до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе — от +22 до +26 градусов.

В столице в среду будет от +21 до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок. Также сообщалось о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.