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    Погода на среду: в Украине без осадков, температура до +29

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    Как отмечается, на западе днем будет от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях - от +20 до +24 градусов, в восточных теплее - до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе - от +22 до +26 градусов.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 5 июля, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков, температура максимально поднимется до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

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    Так, на западе днем будет от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях — от +20 до +24 градусов, в восточных теплее — до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе — от +22 до +26 градусов.

    В столице в среду будет от +21 до +23 градусов.

    Ранее сообщалось, что в  Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок. Также сообщалось о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

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