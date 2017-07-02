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    МЧС России объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

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    По информации МЧС России, в ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.
    Шторм в Москве
    twitter.com/Valeriana_Srk

    МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падения деревьев, сообщает в субботу столичный главк МЧС России.

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    "По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что в случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорожном полотне, может быть затруднено движение транспорта, возможны дорожно-транспортные происшествия, могут пострадать жители. Кроме того, непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, которые в свою очередь могут обернуться заторами на дорогах и повреждению автотранспорта, говорится в сообщении. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные молниезащитой громоотводом, добавляет МЧС РФ.

    Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб, четверо госпитализированы в результате непогоды в Москве.

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