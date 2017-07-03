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    Общество

    Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (73)

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    Как сообщает Укргидрометцентр, 3 июля в южных, ночью и в восточных, днем и в западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
    Гроза в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах завтра в южных, восточных и западных областях Украины.

    Лето в Киеве
    УНИАН
    В Киев пришла жара

    Как сообщает Укргидрометцентр, 3 июля в южных, ночью и в восточных, днем и в западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

    Дожди с грозами накроют юг страны, днем температура воздуха составит от +27 до +36. Дожди будут и на востоке, температура воздуха – от +29 до +36. В центральных и северных регионах дожди, днем температура воздуха составит от +23 до +29. В западных областях будет солнечная погода, 21…+25. В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха не будет выше +25 градусов.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 3 июля

    Ранее сообщалось, что в  Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок. Также сообщается о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

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