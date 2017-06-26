Погода в Украине: грозы, шквалы и жара

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 июня, в Украине ожидается дождлива погода, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Так в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
"Ночью 27 июня в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовський, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях — грозы", — сообщает ГСЧС.
Карта погоды на 27 июня
28 июня также грозы и шквалы, температура воздуха поднимется до 30 градусов.
Карта погоды на 28 июня