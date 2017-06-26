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    Общество

    Погода в Украине: грозы, шквалы и жара

    (обновлено: )152
    По информации ГСЧС, в Украине будет жаркая и дождливая погода, на большинстве территории страны грозы и шквалы, местами до 15-20 м/с.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 июня, в Украине ожидается дождлива погода, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

    Так в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

    "Ночью 27 июня в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовський, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях — грозы", — сообщает ГСЧС.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 27 июня

    28 июня также грозы и шквалы, температура воздуха поднимется до 30 градусов.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 28 июня
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